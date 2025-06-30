المنوفية – أحمد الباهي:

في لحظة واحدة، انقلبت حياة حسن من شاب يستعد للزواج إلى شاب يشيّع حبيبته إلى مثواها الأخير، رويدا، التي كانت تخطط معه لعمرة بدلًا من حفل زفاف صاخب، أصبحت ضمن 19 فتاة لقين مصرعهن في الحادث المروع على الطريق الإقليمي فجر الجمعة.

قال حسن لـ"مصراوي"، وهو يكتم دموعه: "آخر مكالمة بينا كانت الساعة 7 الصبح، كنت باعتلها صورة نجفة، ردت وقالتلي: أنا كمان جبت اتنين! ومن بعدها مابقتش ترد... بعدها جالي اتصال قالولي: فيه عربية عمال عملت حادثة وكلهم ماتوا".

ذهب مسرعًا إلى المستشفى، وهناك عرف الحقيقة الصادمة. دفنت "رويدا" وسط زميلاتها، وقال وهو يصف الجنازة: "كانت زفة البنات دي كلها زفة وجع، دفناهم بكشافات الموبايل عشان مفيش نور في المقابر".

لكن ما كشفته الممرضة كان الأقسى: "قالتلي إن رويدا كانت الوحيدة اللي بتسقي زمايلها الموجوعين وبتغطيهم وهم في المستشفى وكانت بتتشاهد عليهم، وطلبت منها توصل دبلة لأمها، وماتت وهي بتردد الشهادة".

يختم حسن كلامه وهو ينظر إلى الأرض: "كل حاجة حلوة راحت، كانت ملاك ماشي على الأرض، وراحت في لحظة، بس ماتت شريفة وكريمة وطيبة زي ما كانت عايشة، شفتها قبل الحادث بـ 3 أيام وكنا بنرتب السيشن وكتب الكتاب وكنا هنتجوز في شهر 8 الجاي".