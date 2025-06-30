رفضت ترجع البيت.. عامل يقتل زوجته وشقيقتها رميًا بالرصاص في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أطلق عامل النار على زوجته وشقيقتها في إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الإثنين، ليرديهما قتيلتين في لحظة واحدة، بسبب خلافات أسرية متكررة بينهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار بلاغاً من أهالي قرية الدلالية، بسماع الأهالي دوي إطلاق نار داخل أحد المنازل.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مقتل "س. م" 30 سنة، وشقيقتها "أ" 28 سنة، إثر إصابتهما بأعيرة نارية بالجسم.

كما تبين أن المتهم بقتلهما "م. ر" 35 سنة، زوج المجني عليها الأولى، وذلك لوجود خلافات متكررة بينهما، ورفضها العودة للمنزل وتضامن شقيقتها معها.

جرى ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.