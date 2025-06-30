المنوفية - أحمد الباهي:

كشف "محمد رياض ماهر" صاحب المخبز الذي يتردد عليه ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية، عبر "بث مباشر" على موقع مصراوي، عن تفاصيل اليوم الأخير للضحايا الثمانية عشر.

وأكد صاحب المخبز، لـ مراسل "مصراوي" أن يوم الحادث توافد البنات من الساعة السادسة صباحًا، اجتمعوا سويًا "كانوا بيضحكوا ويهزوا، واشتروا من عندي قرص وبقصمات وشيبسي، ثم جريوا على العربية بسرعة يركبوا، مكانش ظاهر شيء غريب".

وأضاف "ماهر" أن موعد تحركهم بالسيارة يكون في السابعة إلا ربع يوميًا متجهين إلا مزارع العنب بعيدًا عن منوف تمامًا، مُتابعًا: "كلنا في البلد مقهورين، بقالنا 4 أيام في حزن، مشوفنهامش تاني، ياريت يشوفوا حل لباقي البنات، ربنا يسترها عليهم من شر الطرق".

وكان الطريق الإقليمي، شهد صباح الجمعة، حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر مع مصرع 19 حالة وإصابة 3، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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