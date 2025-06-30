قرار عاجل من النيابة بشأن "طفل البلكونة" ضحية الضرب من والده بالعاشر

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، إيداع الطفل المعروف إعلاميًا بـ"طفل البلكونة"، داخل دار رعاية الأقباط الأرثوذكس بالزقازيق، تحت إشراف الجهات المختصة، لضمان حمايته نفسيًا وجسديًا لحين انتهاء التحقيقات.

جاء القرار بعد تداول مقطع فيديو صادم، وثّق لحظات اعتداء والديه عليه بالضرب المبرح وسط صرخاته واستغاثاته التي لم تُجدِ نفعًا، في مشهد قاسٍ أثار استياءً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وقررت حبس الأب 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد توجيه تهمة التعدي على نجله وتعريضه للخطر، فيما تم إخلاء سبيل الأم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

ووفقًا لشهود عيان، فقد تم تصوير الواقعة من قِبل جيران سمعوا صرخات واستغاثات الطفل التي استمرت لدقائق، فأسرعوا لتوثيق الواقعة ومحاولة إنقاذه من الضرب.

وبحسب إفادة الأسرة، فإن سبب العقاب العنيف كان اتهام الطفل "مينا" بسرقة هاتف شقيقه الأكبر بهدف شراء السجائر، وهو ما لم يبرر موجة الغضب العامة التي رأت في الفيديو انتهاكًا صريحًا لحقوق الطفولة.

في السياق ذاته، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا أوضحت فيه ملابسات الفيديو المتداول، مؤكدة تدخلها الفوري وضبط الأب والأم داخل محل إقامتهما بالمحاورة الثالثة، نطاق قسم أول العاشر من رمضان.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، أسفرت جهود الفحص والتحري عن تحديد هوية الشخصين الأبوين في الفيديو مقيمون بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وعثروا على عصا خشبية استخدامها في الاعتداء على الصغير، وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بالاعتداء على نجلهما البالغ من العمر 10 سنوات باستخدام العصا الخشبية، بدعوى "تأديبه"، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء جسده.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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