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تقديم الكفن ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في بني سويف - صور

03:10 م الإثنين 30 يونيو 2025
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بني سويف - حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي المتناوي، والسعادنة بمركز ناصر شمال المحافظة، في جلسة صلح حضرها اللواء أسامة فتحي مساعد مدير الأمن، واللواء محمد الخولي مدير المباحث الجنائية، والعميد إبراهيم أبو دومة رئيس مباحث المديرية، ولفيف من قيادات الكنيسة،والأزهر، والأوقاف، وعدد من رؤوس العائلات بالمركز.

وقدم خلالها عائلة المتناوي الكفن "الجودة"، إلى عائلة السعادنة، وتعهد الطرفان بنبذ الخلافات، وإنهاء الخصومة بين العائلتين، والقسم على كتاب الله أن يكون الصلح جديا وناهيا للنزاع القائم بين العائلتين.

,أكد الدكتور محمد سيد جنيدي أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، وعضو مجلس النواب، أن حقن الدماء والتسامح والحفاظ على الأرواح، واجب ديني وعمل سامي دعت إليه كافة الأديان السماوية، لنشر الألفة والمحبة والأمن والسلام بين المواطنين.

وأضاف اللواء أسامة فتحي مساعد مدير الأمن، أن استجابة العائلتين لدعوات الصلح من أعضاء لجان المصالحات والقيادات الأمنية، يؤكد تغيّر الفكر والموروث الثقافي والوعي بمخاطر الثأر لدى المواطنين، داعيا الأهالي إلى تقديم يد العون والمساعدة للأجهزة الأمنية والتنفيذية للقضاء على عادة الثأر، والحد من وقوع خلافات جديدة، للتفرغ لتنفيذ الخطط التنموية والخدمية التي وضعتها الدولة في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

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