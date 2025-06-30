بمكان أشبه بحظيرة.. ضبط مصنع مخلل غير مرخص في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

تمكنت مديرية تموين بني سويف، من ضبط مصنع غير مرخص لصناعة المخللات، مقام داخل مكان مجهز كحظيرة مواشي، بمركز الفشن جنوب المحافظة.

كانت معلومات وردت إلى المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة تموين بني سويف، بوجود مصنع مخللات غير مرخص، يستخدم مواد أولية مجهولة المصدر بمركز الفشن، فوجه بسرعة التحقق من البلاغ.

انتقل فريق من الرقابة التموينية إلى مقر البلاغ، وتبين أن المصنع غير مرخص ومقام داخل حظيرة مواشي بالمخالفة لاشتراطات الترخيص والسلامة الصحية، ولا يمتلك سجل تجاري أو علامة تجارية مسجلة.

جرى التحفظ على محتويات المصنع من أدوات التشغيل، ونصف طن مخللات تحتوي على ديدان وحشرات ضارة، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق.