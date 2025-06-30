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رئيس مدينة بورفؤاد: التنسيق مع هيئة قناة السويس لإصلاح كسر بخط مياه

02:26 م الإثنين 30 يونيو 2025
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    هيئة قناة السويس لإصلاح كسر بخط مياه (2)
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، استمرار الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع أشغال مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس في إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب 300 مللي بشارع ابن خلدون.

وأشار، خلال متابعته جهود إصلاح الكسر، إلى أنه تلقى مركز عمليات المدينة بلاغًا بوجود كسر بخط المياه، وانتقلت الجهات المعنية لموقع البلاغ، وجرى من خلال التعاون بين إدارة الطرق بالمدينة وأشغال مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب.

وأكد أنه وجه بإعادة الشيء إلى أصله على الفور، بالإضافة إلى التنسيق مع قسم مرور بورفؤاد لتوفير المحاور المرورية البديلة حفاظًا على أرواح المواطنين.

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رئيس مدينة بورفؤاد هيئة قناة السويس الدكتور إسلام بهنساوي محافظة بورسعيد الأجهزة التنفيذية
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