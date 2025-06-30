"كان بيعدي شريط السكة الحديد".. مصرع شخص صدمه قطار بقليوب

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

لقي شخص مصرعه؛ إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باصطدام قطار بشخص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز على الفور لمكان الواقعة، وتبين أن القطار اصطدم بشخص مجهول الهوية أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بعد مزلقان ميت حلفا التابعة لدائرة المركز، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة لمشرحة مستشفى قليوب، تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، ولم تتأثر حركة القطارات واستمرت بدون توقف، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.