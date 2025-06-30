محافظ الإسماعيلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

بعث اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وجاء في نص البرقية: "يُسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن محافظة الإسماعيلية وقياداتها التنفيذية والشعبية وشعبها الأصيل، بأصدق التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو، تلك الثورة التي جسدت وعي وإرادة الشعب المصري العظيم في الحفاظ على هويته الوطنية ومؤسساته الدستورية، وحرصه على بناء مستقبل مشرق قوامه التنمية والاستقرار والعدالة الاجتماعية".

وتابع: "في هذه المناسبة الغالية، نتوجه إلى الله عز وجل أن يسدد خطاكم لما فيه خير البلاد، وأن يحفظ مصر وشعبها، ويحقق لها الأمن والأمان تحت قيادتكم الحكيمة."

وأكد المحافظ على الدور البطولي والتاريخي لقواتنا المسلحة الباسلة، مصنع الرجال وحماية الأرض والعرض، التي قدمت ولا تزال تقدم التضحيات من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن وصون إرادته، إيمانًا منها بحماية الشعب المصري وحقوقه في الحرية والكرامة.

وشدد على أن القوات المسلحة ستظل دائمًا الحصن المنيع الذي يحفظ سلامة الوطن ووحدته، ويقف سدًا منيعًا في وجه أي تهديدات أو محاولات للمساس بأمن مصر.

وفي السياق ذاته، بعث محافظ الإسماعيلية برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء أركان حرب ممدوح جعفر، قائد الجيش الثاني الميداني، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، متمنيًا لهم دوام التوفيق، ولمصر الأمن والاستقرار، ولشعبها العظيم دوام العزة والسلام.