بالصور.. محافظ أسوان يسلم الأطراف الصناعية لـ110 مستحقين

الشامل أسوان - إيهاب عمران:

سلم اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأطراف الصناعية المجانية لـ 110 حالة من المستحقين بمركز التأهيل الاجتماعي الشامل بطريق السادات، وذلك بالتعاون بين مبادرة "جبر الخواطر" التابعة للمحافظة ومؤسسة "أيدينا مع بعض للتأهيل".

يأتي ذلك بحضور كل من: محمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وسندس مدير إدارة خدمة المواطنين، بالإضافة إلى علاء أحمد مدير المؤسسة بأسوان.

واطمأن المحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المترددين على المركز، والتسهيلات المختلفة التى يتم تقديمها لهم لحصولهم عليها بالكفاءة العالية

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة ضمن منظومة العمل التطوعي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، ومن بينها مؤسسة "بأيدينا مع بعض للتأهيل" لتخفيف معاناة المشقة والسفر على المستفيدين من الأطراف الصناعية، وهو النموذج الذي يتم تطبيقه داخل مركز التأهيل.

وأوضح مسئولو المؤسسة بأنه يتم توفير الأطراف الصناعية ذات تقنية الأبعاد الثلاثية، ويتم إجراء الأبحاث بالتنسيق مع مكاتب التأهيل الإجتماعى التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى للحالات المختلفة بالتعاون مع فريق الدعم الفني، والدعم النفسى لعمل المقاسات اللازمة للأطراف الصناعية العلوية والسفلية للمستفيدين.

وأكد مسئولو المؤسسة، أنه بالتوازي يتم الحصر الحالات الفعلية التي تحتاج توفير أطراف صناعية، كما يتم تنفيذ الصيانة للأجهزة التي تم تسليمها دون أي مقابل، ويجري متابعة ذلك أولاً بأول لتقديم الخدمة على الوجه الأكمل.