الدقهلية ـ رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عددًا من الشوارع الرئيسية بمدينة المنصورة، مرورًا بمنطقة عزبة الصفيح"مدينة النهضة"، وصولًا إلى قرية سلامون القماش التابعة لمركز المنصورة حيث تفقد شوارع القرية والمدرسة الابتدائية بها والتقى بالمواطنين.

وخلال الجولة، تابع "مرزوق" الحالة العامة بالشارع من حيث النظافة ورفع الإشغالات.

واطمأن المحافظ على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، مؤكدًا على أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وحرص المحافظ على الالتقاء بعدد من المواطنين بالمناطق التي شملت الجولة والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، موضحًا أهمية التواصل المباشر معهم للوقوف على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع.

وأجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بـ محمد عبد الباقي، رئيس مركز المنصورة، مكلفًا إياه بالتعامل الفوري مع بعض تجمعات القمامة بنطاق المركز، وتكثيف حملات النظافة بشكل دائم ومستمر.

وأكد "مرزوق" خلال جولته على أهمية الالتزام التام برفع مستوى النظافة العامة، والتعامل الحاسم مع أي مظاهر للعشوائية أو الإشغالات المخالفة، مشيرًا إلى أن العمل الميداني هو أساس تقييم الأداء، وأن المواطن لن يرضى إلا بما يليق به من خدمات تستحقها محافظة بحجم وقيمة الدقهلية.

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة اليومية للمرافق والخدمات، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.