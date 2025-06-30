الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

رفعت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية، اليوم الإثنين، الرايات الحمراء لليوم الثاني على التوالي، والتي تعني منع نزول البحر نهائيًا، بسبب استمرار ارتفاع أمواج البحر.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت استمرار النشاط الملحوظ في سرعة الرياح لنحو 60 كيلو متر/ الساعة وارتفاع أمواج البحر المتوسط، اليوم، لتتراوح بين 3 إلى 4 أمتار.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نزول البحر والسباحة ممنوعة في شواطئ القطاع الغربي بالكامل بسبب عدم استقرار حالة البحر وحرصًا على سلامة الرواد.

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة السياحة والمصايف، تشهد شواطئ شرق الإسكندرية أمواج معتدلة إلى متوسطة، ما استدعى رفع الرايات الخضراء على بعضها والصفراء على عدد آخر منها.

وناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المصطافين بالالتزام بتعليمات السلامة، بدءًا من تعليمات المنقذين المتواجدين على الرمال وأبراج المراقبة ومتابعة ألوان الرايات.

وأضافت المصايف: "المنقذ موجود علشان يحميك ويحمي أولادك استجيب لتعليماته فورًا.. راقب أطفالك باستمرار حتى لو بيعرفوا يعوموا.. حافظ على نفسك وعلى اللي معاك".

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.