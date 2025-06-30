مصرع سائق وإصابة نجله في حادث انقلاب بطريق جمصة بالدقهلية

الدقهلية ـ رامي محمود:

لقي سائق مصرعه وأصيب نجله بإصابات متفرقة؛ جراء انقلاب سيارة تريلا محملة بمحصول البنجر على طريق رافد المنصورة جمصة.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة تريلا محملة بمحصول البنجر ووجود متوفى ومصاب.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة تريلا بمقطورة تحمل محصول البنجر حال توجههما إلى مصنع السكر.

ونتج عن الحادث وفاة السائق ويُدعى "علي فؤاد هرماس"، وإصابة نجله أحمد بإصابات متفرقة في الجسم.

جرى نقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصاب إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.