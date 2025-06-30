مصدر بـ"الكهرباء" يكشف سبب انقطاع التيار ببعض قرى المنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

اشتكى عدد من أهالي قرى محافظة المنوفية، من انقطاع الكهرباء المتكرر لنحو 5 ساعات يوميًا، وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، والتي يعتمد الطلاب خلالها على شبكة الإنترنت في تحصيل المواد الدراسية.



وأكد مصدر مسؤول بقطاع الكهرباء بالمنوفية لـ موقع "مصراوي"، أن الانقطاعات ليست تخفيف أحمال كما يعتقد البعض، ولكن خطة صيانة دورية لا يمكن تجنبها، خاصة مع بداية فصل الصيف وذروة حرارته التي لم تأت بعد.



وأضاف المصدر: "اخترنا أيام بعيدة عن اليوم السابق للامتحان دعمًا للطلاب، لكن مضطرين نكثف شغل يوم تلاتة في الأيام البعيدة عن قبل الامتحان".