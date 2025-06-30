على إيقاع الطبيعة الساحرة.. هكذا يمارس السائحون الرياضة في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

في كل صباح جديد، تستيقظ جنوب سيناء على خطوات السائحين وهم يركضون بخفة فوق رمال الشواطئ الذهبية، أو يتنفسون بعمق على قمم الجبال الشاهقة، يلاحقون خيوط الشمس الأولى وهي تنسلّ من بين الصخور لتتراقص فوق صفحة البحر الهادئة.

تشتهر محافظة جنوب سيناء بمقومات سياحية لا تُعد ولا تُحصى، من منتجعات فاخرة وشواطئ حالمة، إلى طبيعة تخطف الأنفاس وتوفر للسائحين كل سبل الراحة والاستجمام، لكن ما يميزها مؤخرًا هو نمط جديد من السياحة النشطة، حيث تحوّلت الرياضة إلى عنصر أساسي في برامج الإقامة، والتمارين الصباحية إلى طقس يومي تتنفس فيه الأجساد والروح.

يقول أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، إن جميع الفنادق أصبحت تقدم خدمات متنوعة تلبي اهتمامات السائحين الشخصية، وعلى رأسها التمارين الرياضية الصباحية، التي باتت عامل جذب قوي للسياح، خاصة أولئك القادمين من أوروبا، حيث تبرز النساء كأكثر الفئات شغفًا بممارسة الرياضة وسط الطبيعة.

ولا تقتصر ممارسة الرياضة على الصالات المجهزة فقط، بل تمتد إلى الشواطئ، وأسطح الجبال، وبحيرات الصحراء، في تجربة استثنائية تجمع بين اللياقة البدنية والمتعة البصرية. وتوفر الفنادق مدربين محترفين لمساعدة الزائرين على أداء التمارين وسط مناظر خلابة لشروق الشمس وسكون البحر، مشاهد لا تُنسى تتسابق الكاميرات لتوثيقها.

ويضيف الشيخ أن مشاركة السائحين لهذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت وسيلة دعائية غير مباشرة تروّج لجمال جنوب سيناء، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تسهم في رفع الحالة المزاجية للسياح، وتزيد من ارتباطهم بالمكان.

وعن حركة السياحة، أشار إلى أن نسب الإشغال تأثرت مؤخرًا بسبب تطورات الحرب بين إيران وإسرائيل، لكنها بدأت تستعيد عافيتها مع توافد الرحلات الدولية إلى مطار شرم الشيخ من دول عديدة مثل روسيا، إيطاليا، بولندا، كازاخستان، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية بينها السعودية والكويت والأردن.

هكذا تكتب جنوب سيناء كل صباح حكاية جديدة، حيث تمتزج الرياضة بالسياحة، والطبيعة بالدهشة، ليغادر الزوار وقد حملوا معهم صورًا لا تُنسى وذكريات لا تبهت.