أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب الأول الذي نظمته جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، بمشاركة 15 شركة ومؤسسة صناعية، وذلك لتوفير أكثر من 1000 فرصة تدريبية و50 فرصة وظيفية مباشرة لشباب الخريجين والطلاب، في إطار تعزيز الشراكة بين الجامعة وسوق العمل.

جاءت الفعالية تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور جمال تاج عبد الجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

وأتى ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية، من بينهم: الدكتور علي يوسف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن محمد عياد، مدير معهد تكنولوجيا المعلومات فرع أسيوط، والمهندس ياسر عبد الله، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والدكتور حازم حسن، وكيل وزارة العمل، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان، وإيهاب عبد الحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بأسيوط وجمال كمال عباس أمين عام الجامعة إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة، وأصحاب الشركات والمصانع المختلفة ولفيف من طلاب الجامعة.

وخلال جولته التفقدية، زار محافظ أسيوط أجنحة الشركات داخل الملتقى، واطلع على طبيعة الفرص التدريبية والوظيفية المقدمة، كما التقى بعدد من الشباب المتقدمين وأصحاب الشركات.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالإقبال الكبير من الشباب، مؤكدًا أهمية هذه الملتقيات في خلق فرص حقيقية للعمل، والربط المباشر بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الإنتاجية.

وأوضح "أبو النصر" أن الملتقى يمثل منصة حيوية لدعم جهود المحافظة في تمكين الشباب، ومواجهة البطالة من خلال تعزيز فرص الالتحاق بسوق العمل، خاصة في القطاع الخاص، الذي وصفه بأنه شريك رئيسي في مسيرة التنمية والبناء.

وأكد المحافظ أن هذا الحدث يسهم في رفع كفاءة الخريجين والطلاب من خلال التدريب العملي، والاحتكاك المباشر مع أصحاب العمل، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، لا سيما في دعم البحوث التطبيقية، وتنمية القدرات البشرية، وتحقيق التكامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل.

من جانبه، أشار الدكتور جمال تاج إلى أن الملتقى يعد خطوة مهمة نحو مد جسور التعاون الفعال بين الجامعة ومؤسسات التوظيف والتدريب، لتمكين الطلاب من تحقيق تطلعاتهم المهنية. وأضاف أن الملتقى لا يقتصر على عرض فرص العمل والتدريب فحسب، بل يتضمن ورش عمل وجلسات نقاشية تهدف إلى توعية الطلاب بمهارات ومتطلبات سوق العمل، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط فيه بكفاءة.

كما شهد اللواء هشام أبوالنصر توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية وكل من جمعية المستثمرين بمدينة أسيوط الجديدة، وشركة "بي إم" للصناعة والاستثمار، ومصنع "حورس" لكاميرات المراقبة وكشافات الليد، لتقديم دورات تدريبية مجانية لطلاب الجامعة في المجالات ذات الإهتمام المشترك، وعقد وتنظيم أنشطة تدريبية متنوعة (دورات – ندوات – ورش عمل – مؤتمرات) في النواحي العلمية والمهنية

والتقى المحافظ مع أصحاب الشركات والمصانع المشاركة في الملتقى لمناقشة سبل دعم وتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه رجال الصناعة لتوفير فرص عمل مختلفة للشباب ودعم الاقتصاد المحلي، مشدداً على حرص المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.