"كانوا رايحين شغلهم".. مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 17 آخرين، اليوم الإثنين، في حادث اصطدام سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية واصطدامها بأخرى ملاكي، وانقلاب الأولى على الطريق الصحراوي، عند الكيلو 95 بنطاق وادي النطرون في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة "رحمة محمد سلام"، 12 عامًا، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: "شيرين مدبولي جمعة" 13 عامًا، "يسرا محمد عبد الحميد" 18 عاما، "شهد محمد عبدالعليم" 13 عامًا، "أم هاشم مبروك محمود" 30 عامًا، "ندى عيد عويس" 14 عامًا، "منه حسن فؤاد" 14 عامًا، "فاطمة حسين فؤاد" 29 عامًا، "أحمد عبد الحميد رمضان" 23 عامًا، "سيد مصطفي سيد" 30 عامًا.

كما أصيب كل من: "عمر خطاب أحمد" 39 عامًا، "عبدالله رجب السيد" 18 عامًا، "سالم عبد الرازق سالم" 15 عامًا، "محمد مساعد السيد" 16 عامًا، "مروة حسين عبدالله" 18 عامًا، "شريهان مصطفي فرج" 40 عامًا، "أحمد عيد أبو سريع" 27 عامًا، "خديجة حسين عبدالله" 14 عامًا، وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم.

جرى نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي؛ لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.