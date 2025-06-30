فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية في موانئ البحر الأحمر



السويس- حسام الدين أحمد:

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، أمام حركة الملاحة البحرية واستقبال السفن وعبارات نقل الركاب.

وأعلن المركز الإعلامى للهيئة، عودة حركة الملاحة الساعة الواحدة صباحا بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح ،وجرى استئناف الانشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، على مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

كانت غرفة عمليات الهيئة، قررت إيقاف الحركة الملاحية أمس الأحد الساعة 4.30 عصرا بعد زيادة نشاط الرياح التي بلغت سرعتها 25 عقدة بحرية اتجاهها جنوبية غربية "اذيب" مع ارتفاع أمواج وصلت 3 أمتار.