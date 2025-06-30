اعتماد نتيجة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 68% وإعلانها بالمدارس الثلاثاء

قنا – عبدالرحمن القرشي:

اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت 68%، بحضور نائبه الدكتور حازم عمر. وأوضح أن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية بلغ 196 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة.

وفي لفتة إنسانية، أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بعدد من الطلاب الأوائل وأسرهم، وهنّأهم على تفوقهم، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للمتفوقين والموهوبين باعتبارهم مستقبل مصر.

وأشار المحافظ إلى أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لإتاحة النتائج إلكترونيًا، ولتلقي التظلمات عبر المنصة ذاتها، بهدف التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وتخفيف الزحام داخل الإدارات التعليمية.

وتُعلن النتيجة رسميًا داخل المدارس صباح الثلاثاء، مع التأكيد على التزام الإدارات بتقديم التسهيلات اللازمة لملف التظلمات.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تطوير المنظومة التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.