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7 مصابين في تصادم "جامبو" بميكروباص في المنوفية

09:25 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

مصابين في تصادم ''جامبو'' بميكروباص في المنوفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في تصادم وقع بين سيارة أجرة "ميكروباص" وأخرى نقل "جامبو" أمام الكمين القديم بمدينة السادات.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، باستقبال مستشفى السادات العام 7 مصابين بكدمات وإصابات متعددة جراء تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل "جامبو" أمام الكمين القديم بنطاق المركز.

بالمعاينة والفحص، سُجلت إصابة كل من: "سهام.ع." 39 عامًا، و"يوسف.ط" 20 عامًا، مصاب بكدمات وجروح في الوجه، و"شهد.م.ك" 19 عامًا، و"هاني.م" 33 عامًا، و"محمود.ص.ع" 16 عامًا، و"ممدوح.ع" 49 عامًا، و"سمر.م" 34 عامًا.

وحرر بالواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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حادث تصادم مدير أمن المنوفية محمود الكموني تصادم ميكروباص
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