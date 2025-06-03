أمام النيابة.. ماذا قالت مهرائيل صبري عن تعذيبها على يد زوجها؟

بني سويف – مصراوي:

قالت مهرائيل صبري، من قرية باروط بمركز بني سويف، في إفادتها أمام النيابة العامة، إن زوجها كان يعتدي عليها بالضرب ويوجه لها الإهانات منذ زواجهما في نهاية أبريل الماضي.

تصدر اسم مهرائيل صبري مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صور تظهر آثار التعذيب التي تعرضت لها، رغم مرور أقل من شهر على زواجهما. وأشار رواد المنصات إلى أن الزوجة تعرضت لتعذيب مستمر لمدة 8 ساعات، إضافة إلى وضع الزوج شريطًا لاصقًا على فمها لمنعها من الصراخ.

واستجابت مديرية أمن بني سويف فورًا للاستغاثات التي انتشرت على مواقع التواصل، وتم ضبط الزوج وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وأضافت المجني عليها -أمام النيابة- أنه في ليلة الواقعة طالبها زوجها بتنظيف السجاد في غضون 5 دقائق، وعندما تأخرت أغلق الباب عليها، وضربها بسلك الكهرباء من العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحًا، ثم أخذ ذهبها وطردها من الشقة.

وأثبتت تحريات المباحث صحة ما ورد في أقوالها، وعلى هذا الأساس أمرت النيابة العامة بحبس الزوج أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

وصلة ضرب 8 ساعات.. ضبط المتهم بتعذيب زوجته في شهر العسل ببني سويف