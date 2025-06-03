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مصرع زوجين في ظروف غامضة داخل منزلهما بالمنوفية

09:03 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

جثة - أرشيفية

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المنوفية – أحمد الباهي:

فوجئ أهالي قرية تلوانة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية بالعثور على جثماني زوجين داخل منزلهما في ظروف غامضة، وعلى الفور أبلغوا الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بالعثور على جثة "محسن ع."، 60 عامًا، وزوجته متوفيين داخل منزلهما. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة آخر من زارهما وشهود العيان، بالإضافة إلى معاينة المنزل للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمها.

وأُحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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ظروف غامضة محافظة المنوفية محمود الكموني مدير أمن المنوفية النيابة العامة
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