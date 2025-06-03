السيطرة على حريق هائل بمحل تجاري أمام محطة دمنهور (فيديو وصور)

البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل محل تجاري أمام بوابة محطة قطار دمنهور، دون وقوع إصابات بشرية.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغًا باندلاع حريق في محل تجاري بمحيط محطة دمنهور، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث نجحت القوات في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المحال والمباني المجاورة.

أدى الحريق إلى تفحم المحل بالكامل واحتراق محتوياته، فيما بدأت الجهات المعنية في إجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وأكدت مصادر أن الحريق لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح، ويجري حالياً تقدير الخسائر المادية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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