نيابة بني سويف تأمر بإعدام 12 طن توابل مغشوشة

بني سويف – حمدي سليمان:

أصدرت النيابة العامة في بني سويف قرارًا بإعدام كميات كبيرة من التوابل المغشوشة التي ضبطتها مديرية التموين بقرية النواميس بمركز الواسطى شمال المحافظة.

شملت المضبوطات 8 أطنان من القمح المبلل المعد لتصنيع الفريك، و2 طن توابل مجهولة المصدر، و2 طن توابل مصنعة بشكل يوحي بأنها فلفل أسود، إضافة إلى 200 كيلو جرام مخلوط بأوراق أشجار ومصنع بطريقة تحاكي الكمون.

وكانت مديرية التموين قد تلقت بلاغًا عن وجود مصنع غير صحي لتصنيع الفلفل الأسود والفريك والكمون من الأقماح المغشوشة في القرية. وانتقل المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، مع فريق من المفتشين للتحقق من البلاغ، حيث ثبت وجود المصنع وممارساته الضارة بالصحة العامة.

تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.