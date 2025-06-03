إيقاف حكم حبس نجل عبد العزيز مخيون في قضية الدهس الخطأ

البحيرة – أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات استئناف دمنهور إيقاف تنفيذ حكم حبس صلاح الدين عبد العزيز مخيون، نجل الفنان عبد العزيز مخيون، لمدة 6 أشهر، والإفراج عنه تنفيذًا لهذا القرار.

وكانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 13 قد أصدرت حكمًا بسجنه 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، والقيادة تحت تأثير المخدر، مما أدى إلى وفاة شخص في مركز شرطة أبو حمص.

وجاء في تفاصيل القضية رقم 2315 لسنة 2025 أن المتهم حاز مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وقاد مركبة تحت تأثيره، ما تسبب في حادث دهس أدى إلى وفاة "لؤي محمد وصفي يعقوب" وإصابة آخرين في 30 يناير الماضي على الطريق الزراعي السريع عند مدخل قرية القناوية.

وتلقى اللواء محمود هويدي إخطارًا بوقوع الحادث، حيث اصطدمت السيارة التي كان يقودها المتهم بعدد من المواطنين المتواجدين بالمكان.

وقبلت أسرة المتوفى الصلح بعد دفع الدية في جلسة جمعت العائلتين بحضور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي السابق.

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