الأوقاف تستعد لـ عيد الأضحى بتجهيز 550 ساحة فى الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقهلية الاستعداد لـ عيد الأضحى المبارك بتجهيز 550 ساحة لأداء صلاة العيد بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وقال الدكتور محمد عوض حسانين، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية،في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنه جرى 154 ساحة ملحقة بالمساجد، و 273 ساحات بمراكز الشباب، 87 ساحة أرض فضاء، و33 ساحات بمدارس التربية والتعليم، 2 ساحة بالمعاهد الأزهرية، وساحة نقابة المهندسين بمدينة طلخا ليبلغ الإجمالي 550 ساحة صلاة.

وأضاف حسانين أنه جرى عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة الوزارة الخاصة بتهيئة المساجد وتنظيم الساحات المخصصة لصلاة العيد.

ولفت أنه جرى التنبيه على ضرورة الالتزام التام بتعليمات الوزارة، والتنسيق الكامل بين الإدارات لضمان أداء شعائر عيد الأضحى المبارك في أجواء من الأمن والنظام والطمأنينة وسرعة الانتهاء من تجهيز ساحات صلاة العيد المعتمدة، وتوفير الأئمة المؤهلين والخطباء المعتمدين لإلقاء خطبة العيد.

كما جرى مناقشة آليات تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار الدور المجتمعي للوزارة، ويهدف إلى إيصال لحوم الأضاحي إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية، وفق ضوابط شرعية وتنظيم دقيق يضمن النزاهة والعدالة.

وشدد وكيل الوزارة على المتابعة الميدانية الدورية من قبل مديري الإدارات، والتأكد من جاهزية المساجد من حيث النظافة والإنارة والصوتيات، واستعداد فرق العمل المعنية.