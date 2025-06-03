توقيع عقد مشروع صيني جديد باستثمارات مليار جنيه بالمنطقة الاقتصادية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، عقدًا مع شركة “كومفلي هونج كونج – COMFILY Hong Kong Co., Ltd” الصينية، لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة حقائب السفر بمنطقة القنطرة غرب.

تبلغ استثمارات المشروع الجديد 20 مليون دولار (ما يعادل مليار جنيه مصري)، ويُقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ويوفر 2000 فرصة عمل مباشرة. ومن المقرر أن يُفتتح المصنع بنهاية عام 2026، مستهدفًا تصدير 80% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، وتخصيص 20% للسوق المحلي، بإجمالي إنتاج يتجاوز 22 مليون قطعة سنويًا من الحقائب ومنتجاتها.

ويمثل المشروع الجديد توسعًا لنشاط المستثمر الصيني المالك لشركة “كومفلي هونج كونج”، وهو نفسه مالك شركة “هينيوي Henneway” المتخصصة في منتجات الحقائب، والتي تنشئ حاليًا مصنعًا آخر بنفس المنطقة، من المنتظر بدء تشغيله التجريبي بنهاية 2025، تمهيدًا للافتتاح الرسمي في الربع الأول من 2026.

ويهدف المشروعان إلى توطين وتعميق صناعة حقائب السفر ومستلزماتها في مصر، مع التركيز على خدمة العلامات التجارية العالمية مثل “Samsonite”، من خلال تكامل خطوط الإنتاج بين المصنعين، لتشمل تصنيع الخامات والإكسسوارات ومكونات الصناعة المغذية.

وفي تصريحاته، أكد وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب أصبحت نموذجًا ناجحًا في جذب الاستثمارات المتخصصة، مشيرًا إلى أن موقعها الجغرافي القريب من محافظات القناة، يجعلها بيئة مثالية للمشروعات كثيفة العمالة ويوفر فرصًا واعدة للنمو الصناعي.

وأضاف رئيس الهيئة أن المشروع الجديد يعكس نجاح الاستراتيجية الصناعية للمنطقة الاقتصادية، التي تركز على تعميق التصنيع المحلي، وتكامل سلاسل الإمداد العالمية، موضحًا أن عدد المشروعات داخل منطقة القنطرة غرب ارتفع إلى 22 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 623.5 مليون دولار، وتوفر ما يزيد عن 32.6 ألف فرصة عمل مباشرة.