المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت فتاة مصرعها في حادث مأساوي، أمام مزلقان أبو عجوة في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قبل أيام من حفل عقد قرانها.

وتبين أن المتوفاة تُدعى رحاب حسن بيومي النحتة، مقيمة بمنطقة الحي الغربي في مدينة شبين الكوم، وذلك أثناء استقلالها رفقة شقيقها دراجة نارية، واختل توازن الدراجة وسقطت أسفل تريلا، وتقرر نقل جثمان المتوفاة إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

مقربون للأسرة، أوضحوا لـ مصراوي، أن "رحاب" كانت تستعد لعقد قرانها ثالث أيام عيد الأضحى، وخرجت مع شقيقها لشراء فستان الزفاف، إلا أن القدر كان أسرع، وغيّبها الموت قبل أن ترتدي الفستان الأبيض، ما أدخل العائلة في حالة من الصدمة والحزن الشديد.

وأضافوا أنه من المقرر الإعلان عن تشييع الجنازة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وإنهاء تصاريح الدفن.