وصلة ضرب 8 ساعات.. ضبط المتهم بتعذيب زوجته في شهر العسل ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، القبض على زوج متهم بتعذيب زوجته بشكل وحشي لمدة 8 ساعات متواصلة، وذلك بعد تصاعد موجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تداول صور تظهر آثار التعذيب على جسد الزوجة الشابة.

وتصدّر اسم مهرائيل صبري، ابنة قرية باروط التابعة لمركز بني سويف، محركات البحث ومواقع التواصل، بعدما تم الكشف عن تعرضها لانتهاك جسيم من قِبل زوجها، رغم أن زواجهما لم يُكمل شهرًا واحدًا.

وأشار رواد مواقع التواصل إلى أن الزوج احتجز زوجته وانهال عليها بالضرب والتعذيب لفترة طويلة، وصلت إلى 8 ساعات، كما قام بلصق شريط لاصق على فمها لمنعها من الاستغاثة أو الصراخ.

وفور رصد الواقعة، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، وتم ضبط الزوج المتهم وإحالته للتحقيق، فيما تستكمل النيابة العامة إجراءاتها القانونية في القضية التي أثارت الرأي العام.