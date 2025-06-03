إعلان

مصرع سيدتين في حريق منزل بقنا

02:34 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

حريق منزل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقيت سيدتان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر حريق التهم منزل في جزيرة الطوابية، التابعة لدائرة مركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من قوات الحماية المدنية بنشوب برئاسة العميد هاني الأتربي بنشوب حريق داخل منزل في جزيرة الطوابية مركز قنا.

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور وتبين بعد الفحص مصرع سيدتين ن.ج، 47 عامًا، وأ.س، 35 عامًا، متأثرين بإصابتهما داخل حريق التهم منزل من طابق واحد في جزيرة الطوابية.

فيما تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق منزل مصرع سيدتين قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موعد بدء تنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2025
شجاعة في قلب النار.. قصة سائق ضحى بجسده لحماية الآلاف بالعاشر من رمضان- فيديو وصور
أداء القطاع الخاص بمصر يتباطأ إلى أقل وتيرة في 3 أشهر بمايو
النقل تدرس فرض غرامة 3 آلاف جنيه لحماية مسار الأتوبيس الترددي
سيدة المسرح في ذمة الله.. وفاة الفنانة سميحة أيوب داخل شقتها بالزمالك