مصرع سيدتين في حريق منزل بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقيت سيدتان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر حريق التهم منزل في جزيرة الطوابية، التابعة لدائرة مركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من قوات الحماية المدنية بنشوب برئاسة العميد هاني الأتربي بنشوب حريق داخل منزل في جزيرة الطوابية مركز قنا.

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور وتبين بعد الفحص مصرع سيدتين ن.ج، 47 عامًا، وأ.س، 35 عامًا، متأثرين بإصابتهما داخل حريق التهم منزل من طابق واحد في جزيرة الطوابية.

فيما تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.