8 حالات غش في امتحانات الاعدادية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، رصد غرفة عمليات المديرية العديد من المخالفات خلال اليوم الرابع من امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى اللجان في الإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة

أكد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن غرفة عمليات المديرية رصدت 8 حالات غش لطلاب باللجان، وإحالة ملاحظين للتحقيق واستبعادهم عن مهام عملهم، ووفق ذلك جرى تحرير محاضر لهم.

وكان 66 ألفًا و200 طالب وطالبة أدوا الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية ، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فيما عبر الطلاب عن سعادتهم بسهولة الامتحان.