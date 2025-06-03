محافظ الأقصر يتفقد أعمال التطوير بمستشفى الكرنك الدولي

أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

وخلال الزيارة، تفقد محافظ الأقصر، إضافة عدد 18 سرير رعاية مركزة جديدة، و10 حضّنات للأطفال، بالإضافة إلى 10 كراسي غسيل كلوي بوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، في إطار رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

كما شملت الجولة زيارة مبنى الطوارئ الجاري تطويره، حيث تم الاطلاع على مستجدات الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية التي يتم تنفيذها ضمن خطة الهيئة لتحديث المنشآت الصحية ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الأقصر على أن هذه التوسعات تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقديم خدمات صحية متكاملة ومتطورة لأهالي محافظة الأقصر.