فتح باب التقدم لمشروعات بحثية بجامعة سوهاج في توطين صناعة الألبان

سوهاج- عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إنشاء مصنع محلي لإنتاج لبن الأطفال بدلًا من الاستمرار في استيراده من الخارج، تم فتح باب التقدم لمشروعات بحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة في مجال توطين صناعة الألبان في مصر، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي فى العديد من المجالات، وعلى رأسها المنتجات الغذائية والطبية الأساسية.

وأكد النعماني، أنه سيتم تمويل هذه المشروعات البحثية من خلال الجامعة، بهدف تشجيع الدراسات والابتكارات التطبيقية في مجال إنتاج ألبان الأطفال وتحسين جودتها وتطوير سلاسل الإمداد وابتكار حلول تتماشى مع المعايير الصحية والتقنية الخاصة بألبان الأطفال، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي والصحي للمواطن المصري.

وأوضح النعماني أن الدولة المصرية تمتلك القدرة التصنيعية المحلية في مجال إنتاج لبن الأطفال وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في المنتجات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك من خلال تكاتف و مشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص.