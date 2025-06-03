محافظ جنوب سيناء وسفير كازاخستان بالقاهرة يبحثان سبل التعاون السياحي

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، زيارة إلى مقر سفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة، ليلتقي بالسفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، للتأكيد على تعزيز الروابط بين محافظة جنوب سيناء وجمهورية كازاخستان، خاصة بعد حادث سقوط إحدى اللافتات الإعلانية على سائحين كازاخستانيبن بمطار شرم الشيخ الدولي.

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن خالص تعازيه في وفاة إحدى المواطنات الكازاخستانيات جراء هذا الحادث، مؤكّدًا تقدير المحافظة للتعاون البناء مع السفارة الكازاخستانية في مختلف المجالات.

وجدّد المحافظ، التزام محافظة جنوب سيناء بضمان أعلى درجات السلامة والرعاية للسائحين، والتعاون الكامل مع الجهات المعنية، بما يعكس حرص الدولة المصرية على توفير بيئة آمنة لكافة الزائرين.

ومن جانبه، أشاد السفير الكازاخستاني بهذه اللفتة الكريمة، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأكد السفير، أن التعاون بين السفارة ومحافظة جنوب سيناء يشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات، ولا سيما في مجالات السياحة والثقافة.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للتواصل المستمر بين الجانبين، وسبق أن استقبل المحافظ السفير بمكتبه في شرم الشيخ، وجرى بحث سبل تفعيل اتفاقية التآخي بين شرم الشيخ ومدينة ألماتي، إضافة إلى مناقشة إقامة مقر قنصلي كازاخستاني بشرم الشيخ، بما يعكس النمو المتزايد في أعداد السائحين الكازاخستانيين إلى جنوب سيناء.