161 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت مديرية أوقاف بني سويف تخصيص 161 ساحة، لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، تتضمن الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى، وعدد من المدارس، ومراكز الشباب، والجمعيات الزراعية، موزعة على مراكز المحافظة السبعة.

من جانبه أوضح الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، أن الساحات جرى توزيعها بواقع 38 ساحة بمركز ومدينة بني سويف منها 13 بالمدينة، و25 بالقرى، و30 ساحة بمركز إهناسيا، و25 ساحة بمركز ببا، و20 ساحة بالفشن، و48 ساحة بالواسطى، و16 ناصر و 16 سمسطا.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على الإنتهاء من تجهيز تلك الساحات، وتخصيص 2 خطيب لكل ساحة "أساسي واحتياطي"، بإجمالي 322 خطيبا وإماما، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، مع التشديد على أئمة المساجد بالالتزام بالتعليمات الوزارية