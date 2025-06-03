إعلان

161 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى في بني سويف

01:15 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

صلاة عيد الأضحى المبارك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت مديرية أوقاف بني سويف تخصيص 161 ساحة، لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، تتضمن الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى، وعدد من المدارس، ومراكز الشباب، والجمعيات الزراعية، موزعة على مراكز المحافظة السبعة.

من جانبه أوضح الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، أن الساحات جرى توزيعها بواقع 38 ساحة بمركز ومدينة بني سويف منها 13 بالمدينة، و25 بالقرى، و30 ساحة بمركز إهناسيا، و25 ساحة بمركز ببا، و20 ساحة بالفشن، و48 ساحة بالواسطى، و16 ناصر و 16 سمسطا.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف على الإنتهاء من تجهيز تلك الساحات، وتخصيص 2 خطيب لكل ساحة "أساسي واحتياطي"، بإجمالي 322 خطيبا وإماما، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، مع التشديد على أئمة المساجد بالالتزام بالتعليمات الوزارية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صلاة عيد الأضحى بني سويف مديرية أوقاف بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موعد بدء تنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2025
شجاعة في قلب النار.. قصة سائق ضحى بجسده لحماية الآلاف بالعاشر من رمضان- فيديو وصور
أداء القطاع الخاص بمصر يتباطأ إلى أقل وتيرة في 3 أشهر بمايو
النقل تدرس فرض غرامة 3 آلاف جنيه لحماية مسار الأتوبيس الترددي
سيدة المسرح في ذمة الله.. وفاة الفنانة سميحة أيوب داخل شقتها بالزمالك