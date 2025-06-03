تداول 18 ألف طن بضائع و993 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت الموانئ البحرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و 993 شاحنة و300 سيارة، وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 11 سفينة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 2590 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم، أن حركة الواردات تضمنت 7000 طن بضائع، و560 شاحنة و284 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و433 شاحنة و16 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، ومغادرة السفينة PELAGOS EXPRESS، وكان قد شهد الميناء أمس استقبال السفينتين القاهرة وPELAGOS EXPRESS، ومغادرة السفن "الحرية2، عمان، بوسيدون اكسبريس".

وشهد ميناء نويبع تداول 4500 طن بضائع و 360 شاحنة، من خلال وصول وسفر السفن "سينا، اور، آيلة".