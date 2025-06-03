"صرف الإسكندرية": بحث مقترح لتحويل الحمأة إلى مصدر للطاقة النظيفة– صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن دراسة مقترح مقدم من إحدى الشركات المتخصصة، يهدف إلى تحويل الحمأة الناتجة عن محطات المعالجة إلى مصدر مستدام للطاقة من خلال إنتاج غاز الميثان واستخدامه في توليد الكهرباء.

وقال رئيس الشركة، إن هذا التوجه يأتي دعمًا لرؤية الدولة 2030، التي تسعى إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الاستدامة البيئية، موضحًا أن استخدام غاز الميثان الناتج عن معالجة الحمأة يمثل بديلاً فعالًا عن الاعتماد على الكهرباء والغاز الطبيعي، ويسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، خاصة فيما يتعلق بنقل الحمأة واستهلاك الطاقة داخل المحطات.

وأشار إلى أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بالحلول التقنية المبتكرة التي توازن بين الجدوى الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن المقترح يخضع حاليًا لدراسة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ خطوات تنفيذية مدروسة بناءً على التقييم الفني والاقتصادي.

وأضاف المقترح يتضمن إنشاء هواضم حيوية في عدد من محطات المعالجة، بهدف استغلال الحمأة بطريقة آمنة وفعالة لإنتاج الطاقة، بما ينسجم مع خطط الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وخفض البصمة الكربونية ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.