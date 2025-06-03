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اللقطات الأولى لحريق مدرسة خاصة في الإسكندرية – فيديو وصور

10:18 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حريق مدرسة خاصة في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    حريق مدرسة خاصة في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    حريق مدرسة خاصة في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    حريق مدرسة خاصة في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    حريق مدرسة خاصة في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    حريق مدرسة خاصة في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    حريق مدرسة خاصة في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    حريق مدرسة خاصة في الإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أنهت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، أعمال التبريد والسيطرة على حريق هائل اندلع داخل إحدى المدارس الخاصة خلف قسم شرطة المنتزه ثالث شرقي الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

كانت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في إحدى المدارس الخاصة خلف قسم شرطة المنتزه ثالث، وتصاعد النيران والدخان.

انتقل ضباط الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة نشب الحريق في الطابق الأخير بالمدرسة قبل بدء اليوم الدراسي، دون إصابات.

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وأخمدت النيران قبل امتدادها لباقي طوابق المدرسة.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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حريق مدرسة خاصة الإسكندرية قوات الحماية المدنية
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