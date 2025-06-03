دون إصابات.. حريق هائل في إحدى المدارس الدولية بالإسكندرية

كتب- محمد فتحي:

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل إحدى المدراس الدولية في الإسكندرية، قبل بدء اليوم الدراسي.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في إحدى المدارس الدولية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من الفحص وقوع الحريق في الطابق الأخير، وانتقاله للطابق بأكمله.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، إذ يتم الآن أعمال التبريد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.