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صرف 11 مليون جنيه منحة لـ 7359 عامل في الوادي الجديد

02:44 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

محافظة الوادي الجديد

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الوادي الجديد- محمد الباريسي:


أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة والمسجلين لدى المقاولين بقاعدة بيانات مديرية العمل بالوادي الجديد.

وأكد الزملوط، بدء صرف المنحة بدءا من الاثنين الموافق 2 يونيو بجميع مكاتب البريد ولمدة شهر، لعدد 7359 عاملًا على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 11 مليون جنيه بواقع 1500 جنيهًا للعامل.

وأوضح أحمد ليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، أنه تعتبر منحة عيد الأضحى هي المنحة الرابعة التي يجري صرفها خلال عام 2025، بعد صرف المنحة الأولى في يناير 2025، والثانية بمناسبة شهر رمضان في مارس الماضي، والمنحة الثالثة جرى صرفها في أول مايو بمناسبة عيد العمال، ويليها المنحة الرابعة بمناسبة عيد الأضحى 2025.

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