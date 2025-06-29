كرّموا زميلهم طالب آداب الزقازيق بممر شرفي: كان بيذاكر لنا (صور)

الشرقية – ياسمين عزت:

في لفتة إنسانية مؤثرة، نظّم طلاب قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب بجامعة الزقازيق ممرًا شرفيًا تكريميًا لزميلهم أحمد أشرف، تقديرًا لجهوده ودعمه المتواصل لهم طوال سنوات الدراسة.

الممر الذي زُيّن بعبارات الامتنان والتقدير، جاء تتويجًا لعطاء أحمد في تلخيص المحاضرات، وتجهيز المذكرات، ومساعدة زملائه دراسيًا ونفسيًا دون انتظار مقابل، حتى أصبح اسمه مرتبطًا بالخير داخل أروقة الكلية.

وقال أحمد في تصريحات خاصة لمصراوي إن مساعدة زملائه كانت دافعًا ذاتيًا نابعًا من رغبته في فعل الخير: "كنت بساعدهم لوجه الله، وفرحتي كانت لما أشوفهم خارجين من اللجنة وهم مبسوطين.. دا كان بيكفيني".

ولم يخفِ أحمد تأثره بالمفاجأة التي نظّمها زملاؤه، مؤكدًا أن لحظة الممر الشرفي كانت من أسعد لحظات حياته، وشكرهم على تلك اللفتة التي وصفها بـ"المكافأة الغالية".

من جهته، قال سامح السيد، أحد أصدقائه، إن أحمد يتمتع بأخلاق رفيعة، وكان رمزًا في الالتزام والتفاني، مشيرًا إلى أن فكرة التكريم جاءت من قلوب زملائه المحبة، كنوع من رد الجميل لمن لم يبخل يومًا بوقته وجهده، دعمًا لنجاح الجميع.