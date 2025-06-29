بطريقة وحشية.. قصة شاب قتل والدته وأخفى جثتها بالمنيا

محافظات - مصراوي

في واقعة مأساوية هزت محافظة المنيا، حيث استيقظ أهالي عزبة شمس الدين التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، على واقعة بشعة، عندما أقدم شاب على إنهاء حياة والدته بطريقة وحشية، ثم أخفى جثتها في أرض زراعية مجاورة للقرية، فعل تأبى الحيوانات أن تأتي بمثله، حيث تجرد هذا الشاب من إنسانيته حينما وسوس له الشيطان بالإقدام على فعل يهتز له عرش السموات والأرض.

- تفاصيل الحادث

بدأت تفاصيل الحادثة بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن المنيا، يفيد بالعثور على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها، ملقاة وسط الزراعات في أحد مراكز المحافظة.

انتقلت قوات الأمن، على الفور إلى مكان الواقعة، حيث تبيّن أن الجثة تعود لسيدة تُدعى "ز. ع"، تبلغ من العمر 50 عامًا، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، استعدادًا لإجراء الفحوص الطبية اللازمة لتحديد أسباب الوفاة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطارًا بتغيب سيدة تُدعى "ز. ع" وتبلغ من العمر 52 عامًا، وذلك بعد أن تقدم ابنها ببلاغ حول اختفائها، كما نشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي منشورًا يناشد فيه الأهالي مساعدته في العثور عليها، كتب فيه: "اللي يلقي أمي يبلغني".

جرى تشكيل فريق من البحث الجنائي لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت التحريات إلى أن نجلها المدعو "إ. ص" هو من ارتكب الجريمة، حيث قتل والدته ودفن جثتها في أرض زراعية متاخمة للقرية.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة عقب تضييق الخناق عليه، وأرشد عن مكان دفن الجثة، التي جرى استخراجها ونقلها إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، فيما تتواصل الجهود لمعرفة الدوافع الكاملة وراء ارتكابه للجريمة البشعة بحق والدته.