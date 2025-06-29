المنوفية - أحمد الباهي:

لم تكن "رويدا خالد" تعلم أن صباح الجمعة سيكون موعد رحيلها الأخير، لكنها واجهت الموت بشجاعة نادرة، قبل أن تتركت رسالة وداع مؤثرة خطتها بكلمات دامعة قبل أن تسلم روحها متأثرة بإصاباتها في حادث الطريق الإقليمي المروّع بمحافظة المنوفية.

بحسب مصدر مسؤول تحدث إلى "مصراوي"، كانت رويدا إحدى ركابات الميكروباص الذي اصطدم بسيارة نقل أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون، وهو الحادث الذي أودى بحياة 19 فتاة وأصاب 3 آخريات.

أوضح المصدر أن رويدا، رغم جراحها، كانت أول من التقط الهاتف للاتصال بالإسعاف، وأبلغت بتفاصيل الموقع لإنقاذ المصابين. لكن مع تدهور حالتها لاحقًا داخل مستشفى أشمون العام، شعرت أن لحظاتها الأخيرة تقترب، فطلبت من سيدة كانت إلى جوارها أن تسلّم "دبلة خطبتها" إلى خطيبها، وتبلغه بعبارة مؤثرة اختزلت كل ما تبقى لها من كلمات: "قولوله نتقابل في الجنة إن شاء الله".

غادرت رويدا الحياة بعد لحظات، بينما بقيت رسالتها ترنّ في أذهان من سمعوها.. شاهدةً على قصة حب لم تكتمل، وخاتمةً حزينة لحادثة هزّت القلوب قبل أن تهزّ الطرق.

وكانت قوات الشرطة قد تلقت إخطارًا صباح الجمعة بوقوع تصادم مروّع بين سيارة نقل وأخرى أجرة ميكروباص على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة، وأسفر الحادث عن وفاة 19 راكبًا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابساته.

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