إعلان

من 45 إلى المنتزه.. انتهاء أعمال تخطيط كورنيش الإسكندرية (صور)

10:08 م الأحد 29 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انتهاء أعمال تخطيط كورنيش الإسكندرية (4)
  • عرض 5 صورة
    انتهاء أعمال تخطيط كورنيش الإسكندرية (3)
  • عرض 5 صورة
    انتهاء أعمال تخطيط كورنيش الإسكندرية (5)
  • عرض 5 صورة
    انتهاء أعمال تخطيط كورنيش الإسكندرية (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال التخطيط الأرضي لكورنيش المدينة بطول 1.7 كيلومتر، في القطاع الممتد من شارع 45 شرقًا وحتى منطقة المنتزه، وذلك ضمن خطة استعدادات موسم الصيف الجاري.

وأوضحت إدارة المرور أن أعمال التخطيط شملت تحديد الحارات المرورية، وتخطيط إشارات عبور المشاة، بما يتماشى مع الكود المصري لتنسيق عناصر الطرق، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة المرورية، وتقليل معدلات الحوادث على الطريق.

من جانبه، قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن هذه الأعمال تأتي استكمالًا لمشروع توسعة وتطوير الكورنيش، موضحًا أنه تم بالفعل الانتهاء من تخطيط الاتجاهين البحري والقبلي في قطاعات سابقة، بدأت من دوران المحروسة مرورًا بدوران ستانلي وكوبري سيدي جابر، وشملت تنفيذ أربع إشارات مرور.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تتم وفق معايير فنية دقيقة تراعي الكثافة المرورية المتزايدة، وتسهم في تحقيق انسيابية لحركة السير، خاصة خلال فترة الصيف التي تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا على المدينة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية كورنيش الإسكندرية إدارة المرور شارع 45 المنتزه محافظ الإسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان