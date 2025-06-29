من 45 إلى المنتزه.. انتهاء أعمال تخطيط كورنيش الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال التخطيط الأرضي لكورنيش المدينة بطول 1.7 كيلومتر، في القطاع الممتد من شارع 45 شرقًا وحتى منطقة المنتزه، وذلك ضمن خطة استعدادات موسم الصيف الجاري.

وأوضحت إدارة المرور أن أعمال التخطيط شملت تحديد الحارات المرورية، وتخطيط إشارات عبور المشاة، بما يتماشى مع الكود المصري لتنسيق عناصر الطرق، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة المرورية، وتقليل معدلات الحوادث على الطريق.

من جانبه، قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن هذه الأعمال تأتي استكمالًا لمشروع توسعة وتطوير الكورنيش، موضحًا أنه تم بالفعل الانتهاء من تخطيط الاتجاهين البحري والقبلي في قطاعات سابقة، بدأت من دوران المحروسة مرورًا بدوران ستانلي وكوبري سيدي جابر، وشملت تنفيذ أربع إشارات مرور.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تتم وفق معايير فنية دقيقة تراعي الكثافة المرورية المتزايدة، وتسهم في تحقيق انسيابية لحركة السير، خاصة خلال فترة الصيف التي تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا على المدينة.