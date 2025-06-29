"مفيش راجل بيدخلها".. حكاية قرية لا يسكنها سوى النساء في أسوان

كتب - مختار عاشور:

تُسيطر على الجميع حالة من الحيرة والدهشة، عندما يعرفون أن هناك قرية مصرية خاصة للسيدات فقط بالكامل، حيث يظن الكثيرون في البداية أنها ربما حكاية خيالية، ولكن في الحقيقة هذه القرية بالفعل تقع على أرض مصر بالتحديد في محافظة أسوان على بُعد أمتار من مركز أدفو، حيث تسكنها السيدات المطلقات والأرامل، بعد تحويلها من صحراء جرداء إلى جنة خضراء، إنها قرية "السماحة".

ويستعرض موقع "مصراوي"، أبرز المعلومات عن تلك القرية التي لا يدخلها سوى النساء فقط، وكذلك الخدمات المتوفرة بها، خلال التقرير التالي:

- قرية السماحة

تتميز قرية السماحة في أسوان بصعيد مصر بميزة فريدة من نوعها، حيث لا يسكن القرية إلا النساء، ولا يسمح بدخول الرجال إليها، وتتمتع القرية بطبيعة أرضها الخصبة الصالحة للزراعة، إذ أن الوزارة خصصت تلك القرية للنسوة لكي يقمن بزراعتها، وأيضا مكان لتربية الدواجن والحيوانات المختلفة حتى يتمكنوا من توفير مصدر رزق لهن، وتعد القرية الوحيدة على مستوى الجمهورية التى تم تخصيصها بالكامل لـ 313 أسرة للمرأة المعيلة من المطلقات والأرامل لتضم حالياً أكثر من ألفي سيدة وفتاة.

- تخصيص القرية للنساء المطلقات والأرامل

كانت "قرية السماحة" في البداية مجرد فكرة تابعة لوزارة الزراعة، وبعد ذلك تولت المحافظة مسؤولية القرية، التي تم بالفعل إنشاؤها وتفعيلها للسيدات المطلقات والأرامل، وتعتبر مجتمعا نسائيا زراعيا يمثل نموذجا لكفاح السيدة المصرية الأصيلة لرعاية أسرتها.

- تقديم أوجه الدعم لـ سيدات قرية

يجري تقديم كل أوجه الدعم لسيدات قرية السماحة، وذلك يكون بالتزامن مع توفير الخدمات سواء كانت صحية أو اجتماعية أو تثقيفية والمرافق العامة المتنوعة ضمن مشروعات «حياة كريمة» من أجل توفير مختلف أوجه الدعم للمرأة المعيلة داخل هذه القرية.

- الخدمات المتوفرة بالقرية

وفرت محافظة لسيدات قرية السماحة خدمات عديدة منها: توفير برامج التمكين الاقتصادي والثقافي والصحي والاجتماعي، وذلك يكون من خلال برامج الإقراض، من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من أجل المساعدة في رفع قدرات سيدات القرية، وذلك وفقا لما ذكرته الدكتورة مرفت السمان، رئيس وحدة السكان بالمحافظة في تصريحات خاصة، مشيرة إلى أنه يتم إتاحة قروض ميسرة للسيدة المعيلة في القرية، وذلك بفترة سماح وبدون فوائد.