"الدم بقى ميه".. حكاية أخ قتل شقيقه وطفليه بسبب الميراث بالشرقية

محافظات - مصراوي

كان أهالي قرية طوخ القراموص التابعة لمركز أبو كبير محافظة الشرقية، على موعد مع جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان، والتي تذكرنا بقصة قابيل وأخوه هابيل، حينما أقدم رجل يبلغ من العمر 48 عامًا على قتل شقيقه وأطفاله خنقًا بلا رحمة، حيث تجرد هذا الشخص من كل معاني الإنسانية، ولم ينظر قط إلى صلة القرابة بينهما بل أصبح "الدم مياه تجري في عروقه"، وكان سبب إقدامه على تلك الجريمة النكراء هي في الأصل خلافات عائلية على الميراث.

- الإبلاغ عن الحادث

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة أبوكبير يفيد مقتل أب وطفليه على يد شقيقه، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين مقتل "بلال.ع" 40 عاما، وأطفاله "حور" 5 سنوات و"عبد الرحمن" 4 سنوات، على يد شقيقه "م.ع" ويبلغ من العمر 45 عاما.

- تصريحات أبناء القرية لـ"مصراوي"

وقال أحد أبناء القرية لـ"مصراوي"، إن أهل البلدة تفاجئوا في الساعات الأولى من صباح اليوم بصراخ زوجة القتيل بعد عودتها من سوق القرية، إذ تفاجأت بأفراد أسرتها "الزوج وطفليهما" جثث هامدة.

وأضاف قائلاً: "هناك خلافات عائلية بين القتيل وشقيقه وخلافات عائلية مشتعلة بينهما بسبب الميراث، ما دفع الأخ لقتل شقيقه خنقا وأطفاله، ولاذا بالفرار هو وأفراد أسرته"، معلقا: الزوجة كانت في سوق الأحد اليوم وعندما عادت وجدت زوجها وأطفالها جثث في غرفة نومهم، فظلت تصرخ وأهل البلد كلها اتجمعت وبالبحث لم نجد شقيق المجني عليه في بيته هو وأسرته فقد لاذ بالفرار".

- الإعدام شنقا لقاتل شقيقه وطفليه

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود، بالتصديق على رأي مفتي الديار المصرية بمعاقبة مدرب قيادة سيارات بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل شقيقه وأبنائه بمركز أبو كبير.

- أحداث القضية

تعود أحداث القضية رقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد ع أ" 48 عاما، مدرب قيادة سيارات، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل شقيقه المجني عليه "بلال" 45 عاما، وطفليه "ع" 4 أعوام، و"ح" 6 أعوام، والشروع في قتل زوجة شقيقه إثر خلافات ميراث بمركز أبو كبير.

- قتل مع سبق الإصرار والترصد

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل شقيقه وطفليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم ودلف إلى مسكن شقيقه وخنقهم حتى فارقوا الحياة، وشرع في قتل زوجة شقيقه إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته بها ألا وهو ماركتها بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.