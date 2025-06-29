جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لقاءً موسعًا مع مشايخ وعواقل وبدو قرية أبو صويرة بمدينة رأس سدر، بحضور أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتفعيل الحوار المجتمعي.

واستعرض اللقاء عدداً من القضايا الجماهيرية، أبرزها تقنين أوضاع الأراضي، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل لأبناء القبائل، حيث أكد المحافظ أهمية الاستفادة من قانون التصالح، باعتباره فرصة حقيقية لتسوية الأوضاع القانونية، وحماية الممتلكات، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على التيسير، ودعا المواطنين إلى الإسراع بتقديم طلبات التصالح وفق الإجراءات المُعلنة، مع توجيه من لديه شكوى أو مطلب بتسجيله رسميًا لتيسير دراسته والعمل على حله بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما شدد على استمرار تنفيذ قرارات الإزالة بحق المخالفات، خصوصًا الأنشطة غير المرخصة والمشروعات غير المتعاقد عليها، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي صورة من صور التعدي أو العشوائية، حفاظًا على الحقوق العامة وسيادة القانون.

وخلال اللقاء، وجّه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، على دعمهما المتواصل لأهالي سيناء، مهنئًا الحضور بالعام الهجري الجديد وذكرى ثورة 30 يونيو التي أرست دعائم الاستقرار وفتحت آفاقًا للتنمية.

في المقابل، أعرب مشايخ وعواقل البدو عن تقديرهم لمحافظ جنوب سيناء، مؤكدين دعمهم الكامل للقيادة السياسية، وحرصهم على التعاون مع جهود الدولة لتحقيق تنمية شاملة.

وفي لفتة رمزية، قدّم المشايخ للمحافظ نسخة من المصحف الشريف و"عباءة سيناوية" تكريمًا لجهوده وتواصله الدائم مع المجتمع البدوي.