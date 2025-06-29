بعد حادث المنوفية.. أبرز قرارات وزير النقل بشأن "الدائري الإقليمي"

محافظات - مصراوي

توجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الأحد، في جولة ميدانية، تفقد خلالها مواقع العمل بالطريق الدائري الإقليمي، وذلك بعد حادث المنوفية الأليم الذي أودى بحياة 18 فتاة من المحافظة، إضافة إلى سائق الميكروباص.

أتى ذلك فور وصول الفريق مهندس كامل الوزير إلى أرض الوطن، فجر اليوم، حيث كان قادمًا من زيارة رسمية إلى تركيا.

وأصدر اللواء كامل الوزير، عددًا من القرارات المهمة، بالتزامن مع زيارته لأعمال تطوير الطريق الدائري الإقليمي، نسردها خلال السطور التالية، كالآتي:

- تكليف اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، بالإشراف على تنفيذ التطوير الشامل للطريق الدائري الإقليمي بكافة مراحله بطول 400 كم، إلى جانب مهامه الحالية.

- توجيه هيئة الطرق والكباري بإعداد خطة زمنية مضغوطة لإنهاء الطريق بالكامل على مراحل، مع إعطاء الأولوية للقطاع من طريق القاهرة – السويس الصحراوي إلى محور الضبعة.

- الاستمرار في الصيانة الدورية والعاجلة لكل قطاعات الطريق الأخرى.

- تحويل الرصف الأسفلتي إلى رصف خرساني في الطريق الرئيسي وطريق الخدمة لتحمل الأحمال والكثافات المرورية العالية، وخاصة في المناطق الزراعية المتأثرة بالتشوهات.

- التأكيد على تنفيذ الطريق الخرساني في عدد من القطاعات بسبب طبيعة الأرض والحمولات الزائدة، ولتقليل الاعتماد على البيتومين المستورد وارتفاع تكلفته.

- توجيه برفع مستوى الأمن والسلامة على الطريق، وخاصة في أماكن تنفيذ الأعمال والتحويلات، مع:

- تركيب "نيوجرسي" لفصل الاتجاهين.

- غلق الفتحات العشوائية بالطريق.

- تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية.

- التنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ:

- تحليل عشوائي للمخدرات لجميع سائقي الشاحنات والميكروباصات.

- تسيير دوريات مرورية متحركة وثابتة.

- ضبط السرعة ومخالفي السير عكس الاتجاه.

- إلزام السائقين بقواعد المرور.

- توعية ملاك الشاحنات بعدم تشغيل أي شاحنة إلا بسائق مرخص ومجتاز لتحليل المخدرات، والتأكد من السلامة الفنية للشاحنة.

- مضاعفة عدد الرادارات على الطريق لضبط السرعة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.