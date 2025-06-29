ننشر أسماء حالة الوفاة والمصابين بحادث صحراوي بني سويف

بني سويف – حمدي سليمان:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي القديم، بين قريتي غياضة الشرقية والحيبة جنوب محافظة بني سويف، صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة نصف نقل تقل عددًا من العمال، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 11 آخرين بإصابات متفرقة.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة النجدة بالحادث، فتم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقّي الرعاية الطبية، فيما تم إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأسفر الحادث عن وفاة ياسر.م.ع، 48 عامًا.

كما أُصيب كل من: سيد.س.ع، 48 عامًا (اشتباه كسر بالضلوع)، شعبان.ي.ع، 43 عامًا (اشتباه كسر بالكتف الأيسر)، هاني.ع.س، 33 عامًا (اشتباه كسر بالفقرات العنقية)، محمد.ع.س، 43 عامًا (اشتباه ما بعد الارتجاج)، رمضان.ص.ف، 15 عامًا (كدمات متفرقة بالجسم)، أحمد.ش.ع، 32 عامًا (اشتباه ما بعد الارتجاج)،

أشرف.م.ع، 35 عامًا (اشتباه نزيف بالمخ)، رأفت.ر.س، 32 عامًا (سحجات بالجسم)، يوسف.ع.ح، 30 عامًا (اشتباه ما بعد الارتجاج)، رأفت.س.ع، 37 عامًا (سحجات بالجسم)، أحمد.ع.م، 19 عامًا (اشتباه كسر بالذراع الأيمن).

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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