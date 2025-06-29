اصطدام سيارة نقل بعمود إنارة وسط بني سويف (صور)

بني سويف – حمدي سليمان:

اصطدمت سيارة نقل مسرعة بعمود إنارة ديكورية والنصب الخاص بإشارة المرور، أمام مقر قصر الثقافة بمدينة بني سويف، اليوم الأحد، حادث ، ما أدى إلى تعطيل حركة السير في المنطقة لبعض الوقت.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالحادث، وانتقل رجال المرور برفقة عدد من الفنيين إلى الموقع، حيث تم رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، فيما تم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.